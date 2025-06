Un luogo di allevamento o coltura nei cruciverba: la soluzione è Vivaio

VIVAIO

Curiosità e Significato di Vivaio

Vuoi sapere di più su Vivaio? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Vivaio.

Perché la soluzione è Vivaio? Un vivaio è un luogo dedicato alla crescita e alla coltivazione di piante, fiori o arbusti, dove vengono curati e preparati per essere venduti o piantati in altri ambienti. È il punto di partenza per chi desidera abbellire giardini, terrazzi o spazi verdi, offrendo una vasta scelta tra diverse specie e varietà. In sintesi, il vivaio è il cuore pulsante del mondo delle piante.

La definizione "Un luogo di allevamento o coltura" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

V Venezia

I Imola

V Venezia

A Ancona

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I T F M O A E R I E M D R Mostra soluzione



