La Soluzione ♚ Vi si allevano pesci La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : VIVAIO .

Significato della soluzione per: Vi si allevano pesci Vivaio – azienda specializzata nella produzione commerciale di piante. Vivaio – impianto per l'allevamento di animali (polli, pesci, crostacei e molluschi etc.) Vivaio – nel linguaggio sportivo luogo di allenamento di atleti in età pre-agonistica Italiano: Sostantivo: vivaio m (pl.: vivai) . azienda specializzata nella produzione commerciale di piante.. impianto per l'allevamento di pesci, crostacei e molluschi. Voglio andare al vivaio di trote... nel linguaggio sportivo luogo di allenamento di atleti in età pre-agonistica.. Sillabazione: vi | và | io. Pronuncia: IPA: /vi'vajo/ . Etimologia / Derivazione: deriva dal latino vivarium .

