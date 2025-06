Un particolare tipo di presa nei cruciverba: la soluzione è Scart

SCART

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Scart? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Scart.

Perché la soluzione è Scart? La parola SCART indica una connessione utilizzata per collegare dispositivi audio e video, come televisori e lettori DVD. È un tipo di presa a forma di connettore quadrato con molteplici pin, che permette di trasmettere segnali di qualità. Molto comune negli impianti domestici, il termine si riferisce proprio a questa particolare tipologia di collegamento, fondamentale per godere di immagini e suoni nitidi.

S Savona

C Como

A Ancona

R Roma

T Torino

R Z A A O C Z Mostra soluzione



