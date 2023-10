Una presa che collega il televisore a un videoregistratore - Cruciverba

Standard è lascartpermette, ad esempio, ad(sorgente) di inviaresegnale video ad. la stessascart può...

La SCART (dall'acronimo per Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs, ovvero "Organizzazione dei Costruttori di Apparecchi Radioriceventi e Televisori"), nota anche come "presa di peritelevisione", è uno standard europeo (norma EN 50049-1, ultima revisione nel 2001) di origine francese per il collegamento di apparecchiature audio/video che utilizza un connettore elettrico a 21 contatti. In Francia è nota anche con il nome di Péritélévision (brevemente Péritel), in Asia come EuroSCART o Euroconnector e negli Stati Uniti con il nome di EIA Multiport.