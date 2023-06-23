Particolare tipo di figura geometrica con tre lati

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Particolare tipo di figura geometrica con tre lati' è 'Acutangolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ACUTANGOLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Particolare tipo di figura geometrica con tre lati" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Particolare tipo di figura geometrica con tre lati". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Acutangolo? Un acutangolo è un triangolo in cui tutti e tre gli angoli sono inferiori a 90 gradi. Questa forma si distingue per la sua natura appuntita e i lati più corti rispetto agli angoli retti o ottusi. La presenza di angoli acuti conferisce al triangolo una particolare eleganza e proporzione. È una figura molto comune in geometria e si studia spesso per le sue proprietà uniche e le relazioni tra i lati e gli angoli.

La definizione "Particolare tipo di figura geometrica con tre lati" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Particolare tipo di figura geometrica con tre lati" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Acutangolo:

A Ancona C Como U Udine T Torino A Ancona N Napoli G Genova O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Particolare tipo di figura geometrica con tre lati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

