La definizione e la soluzione di: Particolare tipo di strumento musicale a tastiera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 19 lettere : PIANOFORTE VERTICALE

Significato/Curiosita : Particolare tipo di strumento musicale a tastiera

Che consente di tendere le corde sullo strumento e i piroli (bischeri) o le chiavette o le meccaniche (a seconda del tipo di strumento) con cui può essere... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

