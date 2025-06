Una presa per collegare il televisore al videoregistratore nei cruciverba: la soluzione è Scart

SCART

Perché la soluzione è Scart? Lo SCART è un connettore utilizzato per collegare dispositivi audio e video, come il televisore e il videoregistratore, garantendo una trasmissione di segnali di alta qualità. È stato uno degli standard più diffusi negli anni '80 e '90, permettendo di trasferire immagini e suoni tra diversi apparecchi senza complicazioni. In sostanza, lo SCART ha rivoluzionato il modo di collegare e usare i dispositivi multimediali in casa.

Se "Una presa per collegare il televisore al videoregistratore" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

C Como

A Ancona

R Roma

T Torino

E E T S T



