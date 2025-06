Fa la parte di Rodolfo o Alfredo nei cruciverba: la soluzione è Tenore

TENORE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Tenore? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Tenore.

Perché la soluzione è Tenore? Il termine tenore indica un cantante di voce alta e potente, tipicamente maschile, protagonista di opere liriche o musica classica. È anche usato per descrivere chi ha un ruolo di primo piano, una posizione di rilievo. In breve, il tenore rappresenta l’elemento principale e forte in un contesto musicale o figurato, ed è fondamentale per creare emozioni intense e coinvolgenti.

