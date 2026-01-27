Morì a Mayerling con l arciduca Rodolfo d Asburgo

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Morì a Mayerling con l arciduca Rodolfo d Asburgo' è 'Maria Vetsera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARIA VETSERA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Morì a Mayerling con l arciduca Rodolfo d Asburgo" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Morì a Mayerling con l arciduca Rodolfo d Asburgo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Maria Vetsera? Maria Vetsera è ricordata per aver vissuto un tragico evento legato alla morte dell'arciduca Rodolfo d'Asburgo a Mayerling, un episodio che ha segnato profondamente la storia dell'Impero austro-ungarico. La sua vicenda rimane avvolta nel mistero e nell'emozione di un momento cruciale, rappresentando un ricordo doloroso e significativo del passato.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Morì a Mayerling con l arciduca Rodolfo d Asburgo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Morì a Mayerling con l arciduca Rodolfo d Asburgo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Maria Vetsera:

M Milano A Ancona R Roma I Imola A Ancona V Venezia E Empoli T Torino S Savona E Empoli R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Morì a Mayerling con l arciduca Rodolfo d Asburgo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

