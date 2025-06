Strumento da musica jazz nei cruciverba: la soluzione è Sax Tenore

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Strumento da musica jazz' è 'Sax Tenore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SAX TENORE

Perché la soluzione è Sax Tenore? Il sax tenore è uno strumento musicale a fiato molto usato nel jazz, conosciuto per il suo suono caldo e potente. Facile da riconoscere, si distingue per la sua forma allungata e il tono profondo, perfetto per improvvisazioni e assoli coinvolgenti. Capace di trasmettere emozioni intense, il sax tenore rappresenta uno dei simboli del jazz e della musica moderna.

S Savona

A Ancona

X Xeres

T Torino

E Empoli

N Napoli

O Otranto

R Roma

E Empoli

A T R T S A F U Mostra soluzione



