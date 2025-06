Coperta con vimini... come certe sedie nei cruciverba: la soluzione è Impagliata

IMPAGLIATA

Curiosità e Significato di Impagliata

La parola Impagliata è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Impagliata.

Perché la soluzione è Impagliata? Impagliata indica un oggetto, come una sedia o una coperta, realizzato o rivestito con un intreccio di vimini o paglia. Questo termine richiama l’arte dell’impagliatura, una tecnica tradizionale che conferisce un aspetto naturale e artigianale ai mobili e agli accessori. È un modo elegante per descrivere elementi decorativi o d’arredo fatti a mano con materiali intrecciati, come si evince anche nel gioco di parole sulla coperta e le sedie.

Come si scrive la soluzione Impagliata

Hai davanti la definizione "Coperta con vimini... come certe sedie" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

I Imola

M Milano

P Padova

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

T Torino

A Ancona

