La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ancorano alberi in coperta' è 'Sartie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SARTIE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ancorano alberi in coperta" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ancorano alberi in coperta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Sartie? Le sartie sono componenti fondamentali nelle imbarcazioni, utilizzate per ancorare gli alberi in coperta. Questi elementi, realizzati con funi o cavi resistenti, si collegano agli alberi e alle strutture di supporto, garantendo stabilità e sicurezza durante la navigazione. La loro funzione principale è distribuire le forze generate dal vento sulle vele, mantenendo l'albero saldo e in posizione corretta. La corretta installazione delle sartie è essenziale per la stabilità della barca.

Quando la definizione "Ancorano alberi in coperta" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ancorano alberi in coperta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Sartie:

S Savona A Ancona R Roma T Torino I Imola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ancorano alberi in coperta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

