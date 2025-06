Le brucia chi si afferma rapidamente nei cruciverba: la soluzione è Tappe

Home / Soluzioni Cruciverba / Le brucia chi si afferma rapidamente

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le brucia chi si afferma rapidamente' è 'Tappe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TAPPE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Tappe? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Tappe.

Perché la soluzione è Tappe? Tappe indica le soste o fermate durante un viaggio, ma anche le tappe di un percorso o di un processo. La frase Le brucia chi si afferma rapidamente fa riferimento a chi cerca di raggiungere subito il successo senza passaggi intermedi: proprio come in un viaggio, bisogna attraversare diverse tappe per arrivare lontano. Quindi, la crescita richiede tempo e pazienza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Frazioni del TourParticolari frazioni del Giro d ItaliaSe le brucia chi si danneggiaLo rimane chi si bruciaSi brucia per scacciare certi insetti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Le brucia chi si afferma rapidamente"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

A Ancona

P Padova

P Padova

E Empoli

N A O N T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANTON" ANTON

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.