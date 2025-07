Che evapora rapidamente nei cruciverba: la soluzione è Volatile

VOLATILE

Curiosità e Significato di Volatile

Perché la soluzione è Volatile? Volatile descrive una sostanza che si trasforma facilmente in vapori o gas a temperatura ambiente, come l'acqua che evapora rapidamente. È un termine utilizzato in chimica e in parlato quotidiano per indicare qualcosa di instabile o che si disperde facilmente. Quando diciamo che qualcosa è volatile, intendiamo che può cambiare stato o scomparire in fretta, rendendolo un concetto importante in vari ambiti.

Come si scrive la soluzione Volatile

V Venezia

O Otranto

L Livorno

A Ancona

T Torino

I Imola

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R R O S I A O N M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ROSMARINO" ROSMARINO

