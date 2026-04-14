Voltare rapidamente un angolo

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Voltare rapidamente un angolo' è 'Scantonare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCANTONARE

Perché la soluzione è Scantonare? Scantonare significa cambiare direzione rapidamente, spesso con un movimento deciso che permette di evitare un ostacolo o di modificare il percorso. Questa azione comporta un movimento brusco del corpo o di un veicolo, orientandosi improvvisamente verso una nuova direzione. In contesti di guida o di movimento, scantonare permette di adattarsi a situazioni impreviste o di migliorare la propria posizione. La capacità di scantonare è importante per mantenere il controllo durante situazioni di emergenza o di manovre rapide.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Voltare rapidamente un angolo". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Voltare rapidamente un angolo nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Scantonare

La definizione "Voltare rapidamente un angolo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Voltare rapidamente un angolo" conferma che la soluzione 'Scantonare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Scantonare

S Savona C Como A Ancona N Napoli T Torino O Otranto N Napoli A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Voltare rapidamente un angolo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Scantonare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Cambiare strada alla vista di un seccatoreDeviare per evitare un seccatoreDeviare per evitare i seccatoriL angolo onestoIl calcio d angoloLo è un angolo sperdutoIl voltare del timo­niereAngolo formato da una retta orizzontale e la direzione nord