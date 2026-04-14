Voltare rapidamente un angolo
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Voltare rapidamente un angolo' è 'Scantonare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SCANTONARE
Perché la soluzione è Scantonare? Scantonare significa cambiare direzione rapidamente, spesso con un movimento deciso che permette di evitare un ostacolo o di modificare il percorso. Questa azione comporta un movimento brusco del corpo o di un veicolo, orientandosi improvvisamente verso una nuova direzione. In contesti di guida o di movimento, scantonare permette di adattarsi a situazioni impreviste o di migliorare la propria posizione. La capacità di scantonare è importante per mantenere il controllo durante situazioni di emergenza o di manovre rapide.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Voltare rapidamente un angolo". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Voltare rapidamente un angolo nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Scantonare
La definizione "Voltare rapidamente un angolo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Voltare rapidamente un angolo" conferma che la soluzione 'Scantonare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Scantonare
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Voltare rapidamente un angolo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Scantonare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Cambiare strada alla vista di un seccatoreDeviare per evitare un seccatoreDeviare per evitare i seccatoriL angolo onestoIl calcio d angoloLo è un angolo sperdutoIl voltare del timoniereAngolo formato da una retta orizzontale e la direzione nord
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