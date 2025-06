Alcaloide estratto dalla belladonna nei cruciverba: la soluzione è Atropina

Home / Soluzioni Cruciverba / Alcaloide estratto dalla belladonna

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Alcaloide estratto dalla belladonna' è 'Atropina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ATROPINA

Hai risolto il cruciverba con Atropina? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Atropina.

Perché la soluzione è Atropina? L’atropina è un alcaloide estratto dalla pianta della belladonna, nota anche come belladonna o stramonio. Utilizzata in medicina, questa sostanza ha proprietà che rilassano i muscoli e dilatano le pupille, ed è impiegata per trattare problemi oculari e altri disturbi. Un esempio di come la natura offra farmaci potenti e sorprendenti per la salute umana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L oculista la usa per far dilatare le pupilleIl suo solfato è usato per dilatare le pupilleFarmaco che si può usare in caso di bradicardiaUn alcaloide estratto dai semi del cacaoUn alcaloide bevutoAlcaloide dell oppio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Alcaloide estratto dalla belladonna"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

T Torino

R Roma

O Otranto

P Padova

I Imola

N Napoli

A Ancona

O G M D A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DOGMA" DOGMA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.