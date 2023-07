Sostanza usata nella cura del diabete - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostanza usata nella cura del diabete. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

L'insulina è una sostanza essenziale utilizzata nella cura del diabete. È un ormone prodotto dal pancreas che regola il livello di zucchero nel sangue. Nel diabete, il corpo non produce a sufficienza insulina o non riesce a utilizzarla correttamente. Di conseguenza, i livelli di zucchero nel sangue possono diventare troppo alti. L'insulina viene somministrata attraverso iniezioni o mediante l'uso di pompe per insulina. Questo ormone aiuta a controllare il metabolismo dei carboidrati, delle proteine e dei grassi nel corpo, consentendo al glucosio di entrare nelle cellule e di essere utilizzato per l'energia. La gestione dell'insulina è fondamentale per mantenere un equilibrio glicemico sano e prevenire complicanze a lungo termine associate al diabete.

