Un drappello di soldati nei cruciverba: la soluzione è Picchetto

Home / Soluzioni Cruciverba / Un drappello di soldati

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un drappello di soldati' è 'Picchetto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PICCHETTO

Curiosità e Significato di "Picchetto"

Hai risolto il cruciverba con Picchetto? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Picchetto.

Perché la soluzione è Picchetto? Picchetto indica un gruppo di soldati disposti per sorveglianza o difesa, spesso in formazione compatta. Può anche riferirsi a una breve interruzione o presidio in vari contesti, come manifestazioni o lavori pubblici. È un termine che richiama l’idea di un’unità organizzata e pronta all’azione, dimostrando disciplina e coesione. Insomma, il picchetto è un simbolo di ordine e vigilanza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Le matricole fra i soldatiLinea ordinata di soldati affiancatiI soldati al seguito di Goffredo di Buglione

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Picchetto

Hai davanti la definizione "Un drappello di soldati" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

I Imola

C Como

C Como

H Hotel

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T I A S L E I M A S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ASSIMILATE" ASSIMILATE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.