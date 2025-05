Un drappello al seguito nei cruciverba: la soluzione è Scorta

Home / Soluzioni Cruciverba / Un drappello al seguito

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un drappello al seguito' è 'Scorta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCORTA

Curiosità e Significato di "Scorta"

La parola Scorta è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Scorta.

Scorta si riferisce a un gruppo di persone incaricate di proteggere o accompagnare un individuo, spesso in contesti ufficiali o di sicurezza. Può anche indicare un supporto logistico o materiale per garantire la sicurezza e il benessere della persona protetta durante un viaggio o un evento.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I soldati al seguito di Goffredo di BuglioneIl ragazzo al seguito di un golfistaCi si va al seguitoLe vesti che i nobili regalavano al loro seguitoÈ al seguito della sposa

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Scorta

Se "Un drappello al seguito" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

C Como

O Otranto

R Roma

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O T A T D A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DOTATA" DOTATA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.