Il drappello in coda nei cruciverba: la soluzione è Retroguardia

Home / Soluzioni Cruciverba / Il drappello in coda

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Il drappello in coda' è 'Retroguardia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RETROGUARDIA

Curiosità e Significato di Retroguardia

Hai risolto il cruciverba con Retroguardia? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 12 lettere più frequenti: Retroguardia.

Perché la soluzione è Retroguardia? Il drappello in coda si riferisce a un gruppo di soldati che segue un esercito in marcia, garantendo sicurezza e copertura. La parola retroguardia indica proprio questa unità di retroguardia, che si posiziona dietro alle forze principali per proteggerle da attacchi improvvisi o sorprese. È fondamentale per la strategia militare, assicurando che nulla sfugga alla vista.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L isola inglese dei gatti senza codaUna coda invisibileUna coda di personeNon è raro che abbiano la coda davantiCoda di lucertola

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Retroguardia

Non riesci a risolvere la definizione "Il drappello in coda"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

R Roma

E Empoli

T Torino

R Roma

O Otranto

G Genova

U Udine

A Ancona

R Roma

D Domodossola

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U L G O O C O P A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAPOLUOGO" CAPOLUOGO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.