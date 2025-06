L affanno di chi ha appena fatto una lunga corsa nei cruciverba: la soluzione è Fiatone

FIATONE

Curiosità e Significato di "Fiatone"

Vuoi sapere di più su Fiatone? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Fiatone.

Perché la soluzione è Fiatone? Fiatone indica il forte senso di soffocamento o mancanza d'aria che si prova subito dopo aver compiuto uno sforzo intenso, come una lunga corsa. È quella sensazione di oppressione al petto che ci fa sentire temporaneamente senza fiato. In parole semplici, è il modo in cui il corpo ci ricorda di aver bisogno di un momento di riposo e respiro profondo.

Come si scrive la soluzione Fiatone

Stai cercando la risposta alla definizione "L affanno di chi ha appena fatto una lunga corsa"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

F Firenze

I Imola

A Ancona

T Torino

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O A E N O C R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COREANO" COREANO

