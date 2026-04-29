Fatto o cosa straordinaria

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Fatto o cosa straordinaria' è 'Fenomeno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FENOMENO

Perché la soluzione è Fenomeno? Un fenomeno è un evento o un fatto che si manifesta in modo straordinario e spesso sorprende chi lo osserva. Può essere naturale, come un'eclissi o un arcobaleno, oppure sociale, come un movimento culturale o una tendenza improvvisa. Questi avvenimenti si distinguono per la loro caratteristica di essere fuori dall'ordinario, attirando l'attenzione e suscitando curiosità. La loro natura eccezionale li rende oggetto di studio e di interesse per molte discipline.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fatto o cosa straordinaria". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Fatto o cosa straordinaria nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Fenomeno

Quando la definizione "Fatto o cosa straordinaria" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fatto o cosa straordinaria" conferma che la soluzione 'Fenomeno' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Fenomeno

F Firenze E Empoli N Napoli O Otranto M Milano E Empoli N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fatto o cosa straordinaria" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Fenomeno' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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