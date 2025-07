Sofferenza d animo, affanno nei cruciverba: la soluzione è Travaglio

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Sofferenza d animo, affanno' è 'Travaglio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRAVAGLIO

Curiosità e Significato di Travaglio

Non fermarti alla soluzione! Conosci Travaglio più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Travaglio.

Perché la soluzione è Travaglio? Il termine travaglio indica un forte stato di sofferenza interiore, un senso di angoscia o tormento che può derivare da problemi emotivi, morali o fisici. È come un turbine di pensieri e emozioni che non danno pace. In sintesi, rappresenta un momento di grande difficoltà che mette alla prova il cuore e la mente, ma anche un passo verso la riflessione e la rinascita.

Come si scrive la soluzione Travaglio

Non riesci a risolvere la definizione "Sofferenza d animo, affanno"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

R Roma

A Ancona

V Venezia

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

