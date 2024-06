Viene dopo una lunga corsa

: Alberto Paloschi (Chiari, 4 gennaio 1990) è un calciatore italiano, attaccante del Desenzano. .

Italiano: Sostantivo: fiatone m sing (pl.: fiatoni) . affanno, per esempio per esercizio sportivo ho il fiatone per quel viaggio in macchina!.. aumento della respirazione, talvolta incontrollato. (per estensione) asma senza "fischio" durante la respirazione. Sillabazione: fia | tó | ne. Pronuncia: IPA: /fja'tone/ . Etimologia / Derivazione: accrescitivo di fiato . . Proverbi e modi di dire: avere il fiatone.