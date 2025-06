Può individuare sommergibili nei cruciverba: la soluzione è Sonar

Home / Soluzioni Cruciverba / Può individuare sommergibili

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Può individuare sommergibili' è 'Sonar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SONAR

Curiosità e Significato di "Sonar"

Approfondisci la parola di 5 lettere Sonar: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sonar? Lo **SONAR** è un sistema che utilizza onde sonore per individuare oggetti sott'acqua, come sommergibili o ostacoli nascosti. Funziona inviando impulsi acustici e ascoltando le eco che ritornano, permettendo di mappare l'ambiente sottomarino. È uno strumento fondamentale per la navigazione e la sicurezza nelle operazioni navali e sottomarine.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si usa per misurare le profondità marineApparecchio usato per misurare la profondità dei mariSon arrivate le prime letterePuò essere carpiato o avvitatoVincolato come può essere un immobileUn viaggio che può essere punitivo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Sonar

Hai trovato la definizione "Può individuare sommergibili" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

O Otranto

N Napoli

A Ancona

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I F A C A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAIFA" CAIFA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.