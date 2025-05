Apparecchio usato per misurare la profondità dei mari nei cruciverba: la soluzione è Sonar

Home / Soluzioni Cruciverba / Apparecchio usato per misurare la profondità dei mari

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Apparecchio usato per misurare la profondità dei mari' è 'Sonar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SONAR

Curiosità e Significato di "Sonar"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Sonar più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Sonar.

Perché la soluzione è Sonar? Il SONAR (Sound Navigation and Ranging) è un dispositivo che utilizza onde sonore per determinare la distanza e la profondità degli oggetti sottomarini, rendendolo uno strumento essenziale per la navigazione e la ricerca in acqua. La sua capacità di misurare la profondità dei mari lo rende la risposta corretta alla definizione proposta.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Son arrivate le prime lettereL apparecchio delle barche detto ecogoniometroApparecchio per misurare la profondità dei mariSi usa per misurare la profondità dei mariApparecchio elettronico usato in vari settori della ricerca scientifica

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Sonar

La definizione "Apparecchio usato per misurare la profondità dei mari" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

O Otranto

N Napoli

A Ancona

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E L R U A S B T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BLUASTRE" BLUASTRE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.