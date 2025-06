Si usa per misurare le profondità marine nei cruciverba: la soluzione è Sonar

SONAR

Vuoi sapere di più su Sonar? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Sonar.

Perché la soluzione è Sonar? Il sonar è uno strumento che utilizza onde sonore per esplorare le profondità dell'acqua. Viene impiegato soprattutto in ambito marittimo e sottomarino per mappare il fondale, individuare ostacoli o anche per scopi militari e scientifici. Grazie a questa tecnologia, possiamo conoscere meglio gli ambienti sommersi e garantire sicurezza in mare aperto. Insomma, il sonar è fondamentale per la navigazione e l'esplorazione marina.

Hai davanti la definizione "Si usa per misurare le profondità marine" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

