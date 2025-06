Tessuto di lana cardata nei cruciverba: la soluzione è Panno

Home / Soluzioni Cruciverba / Tessuto di lana cardata

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Tessuto di lana cardata' è 'Panno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PANNO

La parola Panno è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Panno.

Perché la soluzione è Panno? Il panno è un tessuto morbido e spesso realizzato con lana cardata, utilizzato per confezionare abbigliamento, coperte o tappezzerie. È apprezzato per la sua capacità di trattenere il calore e la sua resistenza. Nato come materiale tradizionale, il panno resta ancora oggi un elemento versatile e caldo, perfetto per creare ambienti accoglienti e confortevoli.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Tessuto per diviseMateria prima per uniformiRiveste il biliardoUn morbido tessuto di lanaLo è il tessuto di lana e cotoneUn morbido e pregiato tessuto di lana

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Tessuto di lana cardata"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

N Napoli

N Napoli

O Otranto

E C T C N O I M H Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MONTECCHI" MONTECCHI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.