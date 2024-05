La Soluzione ♚ Materia prima per uniformi La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PANNO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Materia prima per uniformi. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Materia prima per uniformi: Obbligatorio: uniformi codificate sono state a volte richieste soprattutto per le ragazze anche in seguito. quando ancora richieste, le uniformi devono avere... Il panno, dal latino pannus è tradizionalmente un tessuto di lana che viene follato (infeltrito) per renderlo impermeabile e successivamente garzato per ottenere un lato peloso. Nel linguaggio comune il termine panno è utilizzato come sinonimo di tessuto o stoffa e, soprattutto al plurale, come capo d'abbigliamento o d'arredamento ma il suo significato proprio è legato al tipo di stoffa che si ottiene con un determinato finissaggio. Il panno è un tessuto pesante, generalmente ad armatura tela, resistente all'usura, impermeabile grazie alla follatura che chiude gli interstizi tra i fili di trama e di ordito, la parte pelosa costituisce un ...

