Si tengono accanto alle scrivanie nei cruciverba: la soluzione è Cestini

Home / Soluzioni Cruciverba / Si tengono accanto alle scrivanie

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si tengono accanto alle scrivanie' è 'Cestini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CESTINI

Curiosità e Significato di "Cestini"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Cestini più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Cestini.

Perché la soluzione è Cestini? CeSTINI è il plurale di cestino, un piccolo contenitore usato per raccogliere oggetti o rifiuti, spesso vicino alle scrivanie o nei luoghi di lavoro. Sono utili per mantenere l'ambiente ordinato e pulito, offrendo uno spazio pratico per scartare documenti, penne o spuntini. In ufficio, i cestini aiutano a organizzare meglio lo spazio e favoriscono una routine più efficiente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Depositi di cartacceI sacchetti con un pastoSi riempiono di carta stracciaSi tengono sopra il nasoSi tengono ogni quattro anniVi si tengono le arnie

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cestini

Hai davanti la definizione "Si tengono accanto alle scrivanie" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

E Empoli

S Savona

T Torino

I Imola

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I G R U A S T I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GIURISTA" GIURISTA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.