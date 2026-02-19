A Bologna è accanto a quella degli Asinelli

SOLUZIONE: TORRE DELLA GARISENDA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "A Bologna è accanto a quella degli Asinelli" corrisponde a una soluzione formata da 19 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "A Bologna è accanto a quella degli Asinelli". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Torre Della Garisenda? La Torre della Garisenda si trova nel centro storico di Bologna, proprio vicino ai famosi due simboli cittadini, gli Asinelli. Questa torre imponente, con la sua altezza e la forma curva, rappresenta uno degli esempi più significativi dell'architettura medievale della città. La sua posizione strategica e la vicinanza agli altri edifici storici contribuiscono a creare un panorama ricco di fascino e storia. La torre è spesso visitata da turisti e studenti interessati alla storia urbana di Bologna e alle sue antiche costruzioni.

Questa pagina è dedicata alla definizione "A Bologna è accanto a quella degli Asinelli" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "A Bologna è accanto a quella degli Asinelli" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 19 lettere della soluzione Torre Della Garisenda:

T Torino O Otranto R Roma R Roma E Empoli D Domodossola E Empoli L Livorno L Livorno A Ancona G Genova A Ancona R Roma I Imola S Savona E Empoli N Napoli D Domodossola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "A Bologna è accanto a quella degli Asinelli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

