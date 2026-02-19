Accanto a chi fuma

SOLUZIONE: POSACENERE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Accanto a chi fuma" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Accanto a chi fuma". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Posacenere? Il posacenere è un oggetto che si trova spesso vicino a chi fuma, pensato per raccogliere le cicche e le mozziconi di sigaretta. La sua presenza aiuta a mantenere l’ambiente pulito e libero da mozziconi abbandonati sul pavimento o sui tavoli. Realizzato con materiali resistenti alle alte temperature, permette di smaltire correttamente le sigarette spente, evitando rischi di incendi o inquinamento. È un accessorio pratico e utile, spesso posizionato in luoghi pubblici o privati dedicati al consumo di tabacco.

La soluzione associata alla definizione "Accanto a chi fuma" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Accanto a chi fuma" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Accanto a chi fuma" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

