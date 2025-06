I sacchetti con un pasto nei cruciverba: la soluzione è Cestini

CESTINI

Curiosità e Significato di Cestini

Perché la soluzione è Cestini? I cestini sono contenitori spesso fatti di vimini o materiali simili, ideali per raccogliere e trasportare oggetti come pane, frutta o altri alimenti. Sono utili anche per presentare i cibi in modo elegante e pratico durante pranzi o picnic. Questi piccoli contenitori rappresentano un modo semplice e naturale per tenere in ordine un pasto, rendendo ogni momento più accogliente e curato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si tengono accanto alle scrivanieDepositi di cartacceSi riempiono di carta stracciaSi passa sulla tovaglia a pasto terminatoL ultima portata del pastoPiccolo pasto pomeridiano

Come si scrive la soluzione Cestini

C Como

E Empoli

S Savona

T Torino

I Imola

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G A B I A L O D N M E G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GAMBADILEGNO" GAMBADILEGNO

