La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lago di Chicago stato USA' è 'Michigan'.

MICHIGAN

Approfondisci la parola di 8 lettere Michigan: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Michigan? Il Lago di Chicago, conosciuto anche come Lago Michigan, è uno dei cinque Grandi Laghi del Nord America. Situato negli Stati Uniti, rappresenta una vasta distesa d'acqua che bagna le coste di più stati e offre paesaggi suggestivi e attività ricreative. La sua importanza va oltre il turismo: è un elemento fondamentale per il clima e l'economia della regione, rendendolo un vero simbolo di questa zona.

