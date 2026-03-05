Infierì a Chicago negli Anni Venti del 900

Home / Soluzioni Cruciverba / Infierì a Chicago negli Anni Venti del 900

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Infierì a Chicago negli Anni Venti del 900' è 'Gangsterismo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GANGSTERISMO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Infierì a Chicago negli Anni Venti del 900" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Infierì a Chicago negli Anni Venti del 900". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Gangsterismo? Negli anni Venti del Novecento, a Chicago, il crimine organizzato prese il sopravvento sulla città, conducendo attività illegali come il contrabbando di alcol, il gioco d'azzardo e lo sfruttamento della manodopera. Gruppi criminali si scontravano spesso tra loro per il controllo delle risorse e del territorio, creando un clima di violenza e paura tra i cittadini. Questo periodo è ricordato come uno dei più turbolenti nella storia urbana americana, segnato da figure carismatiche e spietate.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Infierì a Chicago negli Anni Venti del 900 nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Gangsterismo

La definizione "Infierì a Chicago negli Anni Venti del 900" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Infierì a Chicago negli Anni Venti del 900" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Gangsterismo:

G Genova A Ancona N Napoli G Genova S Savona T Torino E Empoli R Roma I Imola S Savona M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Infierì a Chicago negli Anni Venti del 900" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Stile degli Anni Venti del 900L art degli Anni Venti del 900Venne bonificato negli Anni Venti e TrentaVi infierì una guerra durata vent anniUn ballo degli Anni Venti