La definizione e la soluzione di: Stato USA del Midwest. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: D'america ovvero aree sotto la sovranità del governo federale degli usa ma non facenti parte di nessuno stato con un qualche grado di autonomia dal congresso...

L'Illinois ( AFI : /illi'nis/; in inglese , ['n]; AFI :/i.li.nwa/ ) in passato italianizzato come Illinese è uno Stato federato del Midwest degli Stati Uniti d'America (sigla = IL). Confina a nord con il Wisconsin, a sud con il Kentucky, ad ovest con l'Iowa e il Missouri e ad est con l'Indiana. Per un breve tratto a nord-est l'Illinois è bagnato dal lago Michigan. La capitale è Springfield. Con 12 880 580 abitanti, è lo stato più popoloso del Midwest e il quinto degli Stati Uniti. Circa il 65% della popolazione dello stato vive nell'area metropolitana di Chicago, uno dei più grandi centri industriali e finanziari del mondo, il secondo più grande centro industriale del paese, dopo Los Angeles, e il secondo più grande centro finanziario della nazione, dopo New York.

Sebbene l'Illinois abbia un'economia molto diversificata, essendo uno dei principali centri finanziari degli Stati Uniti ed essendo altamente industrializzato, dalla crisi economica del 2008-2010 lo Stato è entrato in crisi, con debiti di più 5 000 milioni di euro e con ritardi nei pagamenti per i servizi di base, come istruzione e sanità.

Geograficamente, l'Illinois è caratterizzato da un terreno accidentato e da un clima instabile. L'agricoltura è una fonte importante di reddito per lo Stato. Il turismo e la fornitura di mezzi di trasporto e telecomunicazioni sono altre importanti fonti di reddito. Chicago è la più grande città dello stato, e uno dei centri ferroviari e aeroportuali più dinamici degli Stati Uniti.

L'Illinois è noto per la sua vasta e diversificata popolazione e il suo equilibrio tra le aree rurali, le piccole città industriali, i vasti sobborghi e la grande area metropolitana di Chicago. La sua economia diversificata e la sua posizione centrale, l'hanno reso un importante centro di trasporto per 150 anni. Questa miscela di fabbriche e aziende agricole, zone urbane e rurali, hanno reso l'Illinois un microcosmo all'interno della nazione.

Il soprannome dell'Illinois è "The Prairie State Illinois", che significa "Lo Stato della prateria". Un altro soprannome è The Land of Lincoln (terra di Lincoln); molti residenti sono orgogliosi del fatto che il presidente statunitense Abraham Lincoln abbia trascorso gran parte della sua vita nello stato. La sua tomba si trova nella capitale Springfield.

L'animale scelto come simbolo dello stato è il cervo dalla coda bianca.

I primi europei a esplorare la regione furono missionari francesi e fece parte della Nuova Francia fino al 1763, quando divenne di dominio britannico. Nel 1783, dopo la fine della guerra d'indipendenza americana nel 1776, entrò a far parte del cosiddetto Territorio del nord-ovest. Il 3 febbraio 1809, fu creato il territorio dell'Illinois e il 3 dicembre 1818, l'Illinois divenne il 21º stato degli Stati Uniti d'America.

Italiano

Nome proprio

Illinois m

(toponimo) (geografia) uno dei cinquanta Stati degli Stati Uniti d'America

Inglese

Nome proprio

Illinois

(toponimo) Illinois