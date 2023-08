Lo stato USA con Traverse City e Mackinac Island - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo stato USA con Traverse City e Mackinac Island. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MICHIGAN

Significato/Curiosita : Lo stato usa con traverse city e mackinac island

Turistiche: traverse city, mackinac island, e l'intera penisola superiore, accolgono vacanzieri, cacciatori e amanti della natura da tutti gli stati uniti e canada... Il michigan (in inglese ascolta[·info], ['mgn]) in passato adattato come micigan è uno stato federato degli stati uniti d'america. l'abbreviazione...