La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Impediscono l accesso dalle finestre lasciate aperte' è 'Grate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GRATE

La parola Grate è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Grate.

Perché la soluzione è Grate? Le grate sono strutture di metallo o altro materiale robusto, posizionate davanti alle finestre per impedire l'accesso indesiderato. Sono utili per garantire sicurezza e protezione, evitando intrusioni da parte di malintenzionati mentre si mantiene la possibilità di far entrare aria e luce. In questo modo, le grate combinano funzionalità e sicurezza per la casa.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Inferriate riconoscentiFinestrelle bucherellateSbarre messe alle finestreIl documento di libero accessoEntrata accessoOscurano le finestre

G Genova

R Roma

A Ancona

T Torino

E Empoli

