Lo sono le finestre gotiche

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo sono le finestre gotiche

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo sono le finestre gotiche' è 'Ogivali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OGIVALI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo sono le finestre gotiche" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sono le finestre gotiche". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Ogivali? Le finestre caratterizzate da archi appuntiti e decorazioni elaborate sono tipiche dell'architettura gotica. Questi elementi, spesso grandi e verticali, permettevano alla luce di entrare e di creare atmosfere suggestive all'interno delle chiese e dei edifici. La loro forma distintiva, con archi acuti e dettagli decorativi, è riconoscibile come uno degli aspetti più rappresentativi dello stile gotico.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lo sono le finestre gotiche nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ogivali

La definizione "Lo sono le finestre gotiche" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sono le finestre gotiche" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Ogivali:

O Otranto G Genova I Imola V Venezia A Ancona L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sono le finestre gotiche" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Fatti ad arco acutoLo sono tanto i Comaschi quanto i LecchesiLo sono le atlete che utilizzano sostanze stupefacentiLo sono i frutti in scatolaLo sono pansotti e agnolottiLo sono molte piante