Sbarre messe alle finestre - Cruciverba

Sbarre messe alle finestre

Soluzione 5 lettere : GRATE

Le sbarre messe alle finestre, comunemente chiamate grate, sono elementi di sicurezza utilizzati per proteggere abitazioni o edifici da intrusioni e furti. Solitamente realizzate in metallo resistente, le grate offrono una barriera fisica contro l'accesso indesiderato, impedendo a potenziali intrusi di entrare attraverso le finestre. Oltre alla funzione di sicurezza, le grate possono anche fornire una protezione aggiuntiva contro eventi climatici estremi o atti vandalici. Nonostante siano considerate una misura di sicurezza, alcune persone possono percepirle come un segno di insicurezza sociale o una violazione della privacy, ma per molte comunità, le grate alle finestre sono un mezzo per garantire una maggiore protezione per sé e per i propri beni.

