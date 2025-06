Così è detta un automobile che casca a pezzi nei cruciverba: la soluzione è Catorcio

CATORCIO

La parola Catorcio è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Catorcio.

Perché la soluzione è Catorcio? Catorcio è un termine informale che indica un’auto vecchia, malmessa e che sta per rompersi. È usato per descrivere veicoli ormai usurati, spesso rumorosi e in cattive condizioni, che sembrano destinate a lasciarci da un momento all’altro. Insomma, un modo colorito per parlare di automobili decisamente fuori mercato o poco affidabili. Quindi, si usa quando un’auto è davvero ai ferri corti.

C Como

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

C Como

I Imola

O Otranto

