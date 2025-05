Un auto da buttare nei cruciverba: la soluzione è Catorcio

CATORCIO

Curiosità e Significato di "Catorcio"

Approfondisci la parola di 8 lettere Catorcio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Catorcio è un termine colloquiale italiano che indica un'automobile in cattivo stato, vecchia e poco funzionante. Spesso associato a veicoli che non sono più in grado di circolare in sicurezza, viene utilizzato per descrivere oggetti in generale malridotti o inservibili.

Come si scrive la soluzione: Catorcio

Hai davanti la definizione "Un auto da buttare" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

C Como

I Imola

O Otranto

