Automobile malandata nei cruciverba: la soluzione è Catorcio

Home / Soluzioni Cruciverba / Automobile malandata

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Automobile malandata' è 'Catorcio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CATORCIO

Curiosità e Significato di "Catorcio"

Hai risolto il cruciverba con Catorcio? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Catorcio.

Perché la soluzione è Catorcio? Catorcio è un termine colloquiale usato per descrivere un'auto vecchia, rovinata o in pessime condizioni. Spesso si riferisce a veicoli che hanno visto giorni migliori e che, a causa della loro età o delle numerose riparazioni, non sono più affidabili. Insomma, un catorcio è quel tipo di automobile che si fatica a far partire e che ha bisogno di più attenzioni di quanto valga!

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Veicolo che è quasi un rottameUn auto da buttareUn auto che cade a pezziSi attraversano viaggiando in automobileL interno dell automobileTetto d automobile

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Catorcio

Hai trovato la definizione "Automobile malandata" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

C Como

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M B A O O L A G T I O R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BROMATOLOGIA" BROMATOLOGIA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.