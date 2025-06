Un cocuzzolo della catena nei cruciverba: la soluzione è Cima

CIMA

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Cima, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Cima? Cima indica la parte più alta di una catena montuosa o di una collina, rappresentando il punto più elevato. È il vertice che si raggiunge in una scalata o una passeggiata in montagna, simbolo di conquista e di sfida superata. In senso figurato, si usa per indicare il massimo livello o il punto più alto di qualcosa. È un termine che evoca l'idea di vetta e di successo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La meta di chi si arrampicaUna corda del marinaioCosì è detto chi spicca per intelligenzaUna catena di ipermercatiGli elementi di una catenaL imprenditore che ideò la catena di montaggio

La definizione "Un cocuzzolo della catena" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

I Imola

M Milano

A Ancona

E I T S F F Mostra soluzione



