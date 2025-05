Una corda del marinaio nei cruciverba: la soluzione è Cima

CIMA

Curiosità e Significato di "Cima"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Cima, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

La cima è una corda utilizzata in ambito marittimo, fondamentale per manovrare le vele e mantenere la nave in equilibrio. Può essere impiegata anche per ancorare barche o fissare oggetti a bordo. La sua resistenza e versatilità la rendono indispensabile per i marinai.

Come si scrive la soluzione: Cima

C Como

I Imola

M Milano

A Ancona

