Gli elementi di una catena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli elementi di una catena.

Soluzione 6 lettere : ANELLI

Significato/Curiosita : Gli elementi di una catena

Grazie alla sua struttura triangolare nella quale l'elemento orizzontale, la catena, elimina le spinte di quelli inclinati, chiamati puntoni: rientra quindi... Stai cercando altri significati, vedi il signore degli anelli (disambigua). il signore degli anelli (the lord of the rings) è un romanzo epico high fantasy...