La Soluzione ♚ Una catena di ipermercati

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : AUCHAN

Curiosità su Una catena di ipermercati: L'installazione di ipermercati, poiché gli investimenti reciproci da parte di titoli finanziari sono un modo comune per gestire gli ipermercati. gli ipermercati giapponesi... Auchan Retail International S.A. (pronuncia italiana /o'an/; francese [o'~]) è una catena francese di supermercati e ipermercati, fondata nel 1961 da Gérard Mulliez e considerata una delle principali aziende operanti nel settore della grande distribuzione a livello internazionale. Il nome è legato alla zona in cui venne aperto il primo ipermercato Auchan, il distretto «Hauts Champs» (in italiano "Campi Alti") che ha la stessa pronuncia. La società opera, al di fuori dei suoi confini nazionali, da diverso tempo in molti paesi europei ed extraeuropei tra cui Spagna, Portogallo, Lussemburgo, Polonia, Romania, Ungheria, Ucraina, Russia, ...

