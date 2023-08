L imprenditore che ideò la catena di montaggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L imprenditore che ideò la catena di montaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : FORD

Significato/Curiosita : L imprenditore che ideo la catena di montaggio

Metodi tayloristici fu attuata da henry ford, che nel 1913 realizzò la catena di montaggio per avviare la produzione del modello t, l'automobile destinata... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ford (disambigua). questa voce o sezione sugli argomenti aziende statunitensi e automobili non... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : L imprenditore che ideò la catena di montaggio : imprenditore; ideò; catena; montaggio; Un importante imprenditore e uomo d affari; imprenditore di attività creditizia; Il Jack imprenditore cinese; Ernst Werner von ingegnere e imprenditore tedesco; Il Musk imprenditore ; ideò la Croce Rossa; ideò una scala di misurazione; Candy Crush Saga : videogame = Dungeons and Dragons : x; Popolarissimo sito web per condividere video; La Croft dei videogiochi; La catena dei passaggi produttivi di una merce; Una catena per il marmo; Così è anche detta una catena di DNA; Un abitante della più alta catena montuosa europea; Una catena piemontese di negozi di abbigliamento; Scrivanie : impiegati = catene di montaggio : x; Ideò la catena di montaggio ; Scatola di montaggio ; Il Ford che ideò la catena di montaggio ; Henry Ford ideò quella di montaggio ;

Cerca altre Definizioni