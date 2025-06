La nave Costa che subì il naufragio nel 2012 nei cruciverba: la soluzione è Concordia

CONCORDIA

Perché la soluzione è Concordia? La parola Concordia significa armonia e accordo tra le persone o le cose. È anche il nome di una nave da crociera italiana che nel 2012 si capovolse al largo dell'Isola del Giglio, causando numerose vittime. Questo tragico evento ha portato il nome Concordia a essere associato a un incidente navale memorabile, ricordando l'importanza della sicurezza in mare.

C Como

O Otranto

N Napoli

C Como

O Otranto

R Roma

D Domodossola

I Imola

A Ancona

