AFFOGATO

Curiosità e Significato di "Affogato"

Perché la soluzione è Affogato? La parola affogato si riferisce a una persona che perde la vita a causa di annegamento, spesso in contesti tragici come naufragi. Questo termine evoca non solo la drammaticità della situazione, ma anche il dolore che comporta per le famiglie e le comunità colpite. In un certo senso, rappresenta una delle esperienze più angoscianti legate all'acqua, che può essere sia fonte di vita che di pericolo.

Il gelato col caffèIl poeta lirico russo morto trentenne nel 1925Immobile come peso mortoIl marsupiale americano in grado di fingersi morto

Come si scrive la soluzione Affogato

A Ancona

F Firenze

F Firenze

O Otranto

G Genova

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R G L O R E I T T I A C L S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TERGICRISTALLO" TERGICRISTALLO

